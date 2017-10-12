Kobe Steel призналась в некачественных поставках стальной продукции

Японская Kobe Steel, которая ранее призналась в подделке сертификатов качества своей алюминиевой и медной продукции, использовала и фальсифицированные документы на некоторые виды стали, сообщает Financial Times.

11 октября Kobe Steel сообщила, что как минимум один заказчик получил стальной порошок, не соответствующий спецификациям. Компания продолжает выяснять, какие еще виды металлической продукции могли стать объектом нарушений.

Клиенты компании, в число которых входят ведущие мировые производители автомобилей, самолетов и различных компонентов, в спешном порядке проводят собственные проверки качества полученного металла.

Акции Kobe Steel на Токийской фондовой бирже в среду подешевели на 19,1% после обвала на 22% во вторник. Стоимость защиты ее бондов от дефолта за два дня подскочила в четыре раза, пятилетние кредитные дефолтные свопы достигли 248 базисных пунктов.

Вместе с тем Kobe Steel в среду опровергла публикации в СМИ о том, что руководство компании приняло решение продать активы в сфере управления недвижимостью.