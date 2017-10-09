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Kobe Steel , Алюминий , Медь , скандал , контроль качества | 09 октября 2017 г. | 13:28

Японская Kobe Steel призналась в поставках некачественной продукции

Японская Kobe Steel призналась в поставках некачественной продукции
Японский производитель черных и цветных металлов компания Kobe Steel сообщила, что внутренний аудит выявил многочисленные случаи поставки алюминиевой и медной продукции, не отвечающей требованиям потребителей.

Расследование показало, что данные об испытаниях продукции фальсифицировались. В период с сентября 2016 г. по август 2017 г. потребителям было поставлено 19,3 тыс. т алюминиевой и 2,2 тыс. т медной продукции, не соответствующей стандартам качества, в частности, порядка 19,4 тыс. алюминиевых отливок. Это соответствует около 4% поставок за данный период.

По информации Kobe Steel, нарушения были обнаружены в продукции, предназначенной для около 200 потребителей, представляющих транспортное машиностроение, электронику, пищевую промышленность и ряд других отраслей.

Компания отмечает, что у нее пока нет данных о том, что поставки продукции с фальсифицированными данными о проведенных испытаниях привели к каким-либо нарушениям безопасности у ее потребителей. Тем не менее, Kobe Steel сейчас связывается с пострадавшими клиентами, чтобы объяснить ситуацию и избежать более серьезного скандала.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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