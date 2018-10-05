Импорт плоского проката в РФ снизился на 11,7% в I квартале 2018 г.

В первом квартале текущего года на территорию РФ было ввезено 1,82 млн. т чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС). Рост объёмов в годовом соотношении составил 29,9%. По итогам марта импорт вырос к предыдущему месяцу на 35% до 0,703 млн. т, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

Импорт в РФ чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД ЕАЭС) составил за январь-март 1,356 млн. т, что превысило показатель прошлого года на 12,2%. В марте ввоз данной металлургической продукции достиг уровня в 0,522 млн. т, рост объёмов к февралю - 33%.

Ввоз стальных труб (7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС) из-за рубежа в течение первых трёх месяцев года сократился на 7,6% до 0,133 млн. т. По итогам марта импорт составил 0,047 млн. т, что больше результатов предыдущего месяца на 9,2%.

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-марте 2018 года составил 7,1% (в январе-марте 2017 года - 6,8%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,7% (в январе-марте 2017 г. - 5,5%), из стран СНГ - 18,5% (16,6%). Стоимостный объём данной товарной группы увеличился в годовом соотношении на 25,8%, а физический - на 22,8%. Возросли физические объёмы ввоза чёрных металлов и изделий из них на 23,3%, при этом снизились поставки плоского проката на 11,7%, труб - на 7,6%.