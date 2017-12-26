«Южный Кузбасс» обновляет парк дорожной техники

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Мечел) ввели в эксплуатацию новый автогрейдер стоимостью 25 млн руб., сообщает пресс-служба компании

Автогрейдер John Deere 872G пополнил парк дорожной техники разреза «Ольжерасский». Новое оборудование будет использоваться для строительства и ремонта автодорог на карьере, в зимнее время – для очистки дорог от снега.

Двигатель новой машины соответствует экологическому стандарту «Евро-2», который регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах технологического транспорта. Активация режима Eco позволяет снизить обороты двигателя, оптимизировать расход топлива и снизить эксплуатационные затраты до 10 процентов.

«Новый автогрейдер отличается от имеющейся на разрезе техники функционалом, большей эффективностью и удобством работы. Конструкция кабины обеспечивает полный обзор вокруг машины, в том числе на рабочую зону позади него. На модели установлен бесступенчатый переключатель, с помощью которого машинист имеет возможность в любое время и на любой передаче изменить направление хода грейдера с переднего на задний», – отметил управляющий директор Южного Кузбасса Виктор Скулдицкий.