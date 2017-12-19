ВИЗ-Сталь повышает качество проектной работы

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) завершила программу повышения квалификации руководителей среднего звена, цель которой - рост эффективности и качества проектной работы. В образовательных семинарах и тренингах «Управление инвестиционными проектами» приняли участие около 50 начальников отделов и производственных участков, мастеров и главных специалистов.

В ходе теоретических и практических занятий участники программы изучили корпоративные методики и стандарты проектной деятельности Группы НЛМК, освоили инструменты управления содержанием, стоимостью, рисками и заинтересованными сторонами проектов. Особое внимание уделили этапам их жизненного цикла, которые включают инициирование, планирование, исполнение, мониторинг результатов и подведение итогов.

«Для эффективной проектной работы необходимо уметь строить верные планы, выдерживать точные сроки, подбирать правильную команду, пользоваться едиными шаблонами и стандартами. Образовательный курс, который базируется на корпоративных методиках НЛМК по управлению проектами, позволит руководителям ВИЗ-Стали перейти на более высокий качественный уровень управления проектами с целью удовлетворения внутренних и внешних заказчиков», – отметил начальник проектного управления ВИЗ-Стали Александр Сергеев.