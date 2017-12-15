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машиностроение | 15 декабря 2017 г. | 11:58

«ПКНМ» может стать первой в России компанией, имеющей сертификат API Spec Q2

«ПКНМ» может стать первой в России компанией, имеющей сертификат API Spec Q2

Процесс сертификации по стандарту API Spec Q2 проходит «Пермская компания нефтяного машиностроения». «ПКНМ» намерена стать первым в России предприятием, имеющим данный сертификат. Ориентировочный срок получения – 2-3 квартал 2018 года.

Американский институт нефти (API) в 2011 году разработал спецификацию на требования системы менеджмента качества (СМК) для организаций, поставляющих услуги в нефтяной и газовой промышленности (API Spec Q2). Цель этого стандарта – изложить минимум требований для разработки СМК, который создаёт условия для постоянного улучшения, делает акцент на предотвращении дефектов, увеличивает повторяемость результатов, а также минимизирует потери в организациях-поставщиках услуг.

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При развитии «ПКНМ» и организации сервисных филиалов в регионах России и Казахстана потребовалось улучшить управление процессами. Лучшим вариантом руководство компании посчитало внедрение СМК на основе требований API Spec Q2. Для этого необходимо пройти несколько этапов, связанных с разработкой стандартов для управления внутренними процессами, подачей и рассмотрением заявки на получение сертификата, аудитом деятельности, обучением сотрудников и т.п. Так, в январе этого года руководители подразделений, разработчики стандартов и высшее руководство компании прошли обучение в единственной в России сертифицированной в API консалтинговой компании и получили международные сертификаты.

Сейчас подразделения «ПКНМ» уже начали работать по утверждённым стандартам, и составлен график внутренних аудитов по подразделениям на 2017-2018 гг.

«В России на данный момент нет предприятий, сертифицированных по API Spec Q2, и наша компания стремится быть первой, – говорит генеральный директор «ПКНМ» Владимир Жаренников. – Мы стремимся занять лидирующие позиции в сфере оказания услуг для промыслового сегмента в нефтяной и газовой промышленности. Получение сертификата даст уверенность заказчикам о соответствии оказываемых услуг международным стандартам. Также внедрение СМК позволит повысить качество услуг «ПКНМ», предотвратить появление дефектов и сведёт к минимуму финансовые потери».

По планам, «ПКНМ» получит этот сертификат API Spec Q2 во 2-3 квартале 2018 года.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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