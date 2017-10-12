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Ижорские заводы , энергетическое машиностроение , Болгария | 12 октября 2017 г. | 16:03

Ижорские заводы отгрузили второй корпус реактора для АЭС Белене

Ижорские заводы отгрузили второй корпус реактора для АЭС Белене

Ижорские заводы (входят в группу ОМЗ) успешно отгрузили второй корпус реактора для АЭС «Белене» (Болгария), сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что всего в соответствии с договором, заключенном в 2008 г., Ижорские заводы изготовили два комплекта реакторного оборудования для болгарской атомной электростанции, в том числе два корпуса атомных реакторов, внутрикорпусные устройства, блоки верхние, компенсаторы давления, гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ), гидроемкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ), узлы главного циркуляционного трубопровода и другое оборудование первого контура АЭС.

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С момента завершения изготовления оборудование находилось на ответственном хранении на предприятии. В конце 2016 года болгарской стороной была проведена инспекция оборудования. Отгрузка оборудования из цехов Ижорского завода в Морской порт Санкт-Петербурга для дальнейшей транспортировки в Болгарию началась в январе 2017 года. Первый корпус реактора для АЭС «Белене» был отгружен в феврале 2017 г.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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