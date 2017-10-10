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УГМК , Холдинг Кабельный Альянс | 10 октября 2017 г. | 06:14

Холдинг Кабельный Альянс расширяет филиальную сеть

Холдинг Кабельный Альянс расширяет филиальную сеть

Холдинг Кабельный Альянс (ХКА, входит в УГМК) открыл новое подразделение в г. Санкт-Петербург.

«Северо-Западный федеральный округ является для нас стратегическим регионом. С открытием нового регионального подразделения мы стали еще ближе к нашим партнерам – действующим и потенциальным. Число значимых федеральных и отраслевых проектов, реализуемых в Северной столице, постоянно растет. Мы намерены активно участвовать в них, обеспечивая потребителей качественным кабелем, изготовленным в соответствии с международными и российскими стандартами», – отметил директор по продажам ХКА Андрей Хмурович.

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Основными задачами сотрудников нового офиса станет оперативное взаимодействие с партнерами, прием и контроль выполнения заказов, обеспечение высокого уровня сервиса.

«Мы также открыли в Санкт-Петербурге склад готовой продукции. Это позволит эффективно выстроить логистику и организовать прием заказов и поставку кабельной продукции потребителям Северо-Западного региона в короткие сроки», – сообщил руководитель подразделения Руслан Кожамкулов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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