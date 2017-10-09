Горняки шахты «Алардинская» выдали на-гора два миллиона тонн угля

Двухмиллионную тонну угля с начала года подняла на-гора бригада Альберта Ямалиева участка №1 шахты «Алардинская» (начальник участка – Валерий Кузнецов). Шахтерский коллектив Альберта Ямалиева – один из самых известных в Кузбассе, он много лет носит заслуженное звание бригады-миллионера. С очередным производственным рекордом шахтеров поздравили руководители «Распадской угольной компании».

Рекордное количество угля бригада Ямалиева подняла из лавы 3-39. Первый миллион из этой лавы шахтеры выдали в начале июня 2017 года. Благодаря слаженной работе и использованию грамотных технологических схем второй миллион был добыт в рекордно короткие сроки – менее чем за 4 месяца.

Уголь марки КС, добываемый на шахте «Алардинская», отгружается на металлургические комбинаты ЕВРАЗа, а также в адрес сторонних металлургических и коксохимических предприятий России.

Шахта «Алардинская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ООО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).