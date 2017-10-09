Великобритания , Метизы , катанка , поглощение , Нидерланды , British Steel | 09 октября 2017 г. | 09:29
British Steel приобрела голландского производителя катанки и метизов
Как сообщает генеральный директор британской компании Питер Берншер, это приобретение значительно расширит возможности British Steel.
Компания Fnsteel включает в себя шесть предприятий в Нидерландах, Финляндии и Швеции совокупной мощностью 600 тыс. т в год. Она специализируется на выпуске метизов и сортового проката, в частности, арматурных прядей и высококачественной катанки, которая не производится на заводах British Steel.
Таким образом British Steel рассчитывает не только на увеличение производства стальной продукции, но и на расширение сортамента и клиентской базы.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 16
Просмотров: 16
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.