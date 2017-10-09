British Steel приобрела голландского производителя катанки и метизов

Британская металлургическая компания

British

Steel

, образовавшаяся в текущем году благодаря выкупу местными инвесторами подразделения по выпуску сортового проката у индийской

Tata Steel,

объявила о покупке нидерландской компании

FNsteel

Как сообщает генеральный директор британской компании Питер Берншер, это приобретение значительно расширит возможности British Steel.

Компания Fnsteel включает в себя шесть предприятий в Нидерландах, Финляндии и Швеции совокупной мощностью 600 тыс. т в год. Она специализируется на выпуске метизов и сортового проката, в частности, арматурных прядей и высококачественной катанки, которая не производится на заводах British Steel.

Таким образом British Steel рассчитывает не только на увеличение производства стальной продукции, но и на расширение сортамента и клиентской базы.