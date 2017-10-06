Норникель снижает экологическую нагрузку в Заполярье

На Кольской ГМК (входит в Норильский никель) прошло выездное совещание депутатов Мурманской областной думы, главной темой которого стала природоохранная политика компании и повышение экологической эффективности действующего производства.

«Мончегорская площадка является крупнейшим рафинировочным производством в мире. За последние два года мы нарастили мощности более чем на 30% и производим сейчас до 150 тыс. т никеля в год. При этом нагрузка на окружающую среду осталась прежней», – заявил главный инженер Кольской ГМК Вадим Копылов.

Важнейшим экологическим проектом Норникеля, реализованным на Мончегорской промплощадке в 2017 г, стало создание единственного в России производства по утилизации солевого стока никелевого рафинирования. В его основе лежит уникальная технология полной выпарки солевого стока с последующей сушкой и упаковкой. При этом сам процесс утилизации – замкнутый цикл. Получаемые при выпаривании солей пар и конденсат вторично используются в цехе электролиза никеля для обогрева растворов, в теплообменниках и т.д

«Кольская ГМК уверенно развивается, вкладывая в модернизацию миллиарды рублей. Это позволяет говорить о большой работе, которую проводит компания по защите окружающей среды, в частности в Мончегорске», – отметил депутат Мурманской областной думы Владимир Мищенко.

Только за последние 3 года в модернизацию производства КГМК вложила около 8 млрд руб. И это приносит результаты: количество выбросов сокращается. Если в 1998 г., на момент создания Кольской ГМК, производственные подразделения компании совокупно выбрасывали в атмосферу 277 тыс. т диоксида серы, то в 2016 г. этот показатель составил около 120 тыс. т, т.е. сократился более чем в 2 раза.

По мнению депутатов, положительная динамика по снижению выбросов в атмосферу, говорит о том, что компания не только думает о прибыли, но и заботится об экологическом, санитарном благополучии как работников, так и жителей городов, где расположены ее производственные мощности.

В планах Норникеля продолжить модернизацию переделов Кольской ГМК. До 2021 г. компания планирует выделить на эти цели более 20 млрд руб. Среди важнейших инвестиционных проектов – создание современного высокоэффективного производства никеля путем перевода существующих мощностей ЦЭН на технологию электроэкстракции, строительство станции очистки сточных вод рудника «Северный» и узла отгрузки рудного концентрата на Заполярнинской площадке.