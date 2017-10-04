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Газпром нефть , добыча нефти | 04 октября 2017 г. | 11:08

Газпром нефть внедряет высокотехнологичные методы бурения

Газпром нефть внедряет высокотехнологичные методы бурения

Газпром нефть успешно применила технологию бурения на депрессии, которая позволяет добывать нефть уже во время строительства скважины. Ее использование на Арчинском месторождении Газпромнефть-Востока помогло дополнительно вскрыть 15 трещин с нефтью, что в семь раз превышает результаты традиционных методов бурения. Дебит новой скважины — 160 т сырья в сутки — более чем вдвое превосходит средние показатели аналогичных скважин и полностью окупает затраты на привлечение сложного высокотехнологичного сервиса, сообщает пресс-служба компании.

На месторождениях Газпромнефть-Востока нефть добывают из карбонатных трещиноватых коллекторов. В таких условиях продуктивность скважины зависит от количества вскрытых при бурении природных трещин, которые пронизывают этот вид породы. При традиционном методе бурения давление жидкости в скважине выше пластового, поэтому буровой раствор уходит в трещины пород и частично блокирует поступление нефти в скважину. Кроме того, при поглощении раствора породой продолжать бурение невозможно: промывочная жидкость уходит в трещину, теряется сигнал геонавигационного оборудования, долото разогревается. Поэтому традиционный способ бурения позволяет вскрыть всего 1-2 трещины.

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Задачу поглощения буровой жидкости решила технология «Бурение на депрессии». Суть технологии заключается в закачивании бурового раствора с таким же давлением, как в пласте или немного меньшим, что позволяет избежать поглощения раствора. Обеспечение баланса давления — сложная технологическая операция, и для ее выполнения потребовалось мобилизовать находившееся на хранении в Финляндии, ОАЭ и Ираке оборудование общим весом более 400 т.

Бурение на депрессии дороже традиционного. Дополнительное преимущество — в возможности начать добычу уже в процессе строительства скважины. Во время работы на Арчинском месторождении в процессе бурения получено 450 т нефти, что существенно повысило эффективность операции. Используемое в технологии оборудование позволяет вводить скважины в эксплуатацию в течение двух суток после окончания бурения — в восемь раз быстрее, чем обычно.

После работ на Арчинском месторождении технологию протестируют в карбонатных коллекторах других активов Газпром нефти.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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