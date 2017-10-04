Газпром нефть внедряет высокотехнологичные методы бурения

Газпром нефть успешно применила технологию бурения на депрессии, которая позволяет добывать нефть уже во время строительства скважины. Ее использование на Арчинском месторождении Газпромнефть-Востока помогло дополнительно вскрыть 15 трещин с нефтью, что в семь раз превышает результаты традиционных методов бурения. Дебит новой скважины — 160 т сырья в сутки — более чем вдвое превосходит средние показатели аналогичных скважин и полностью окупает затраты на привлечение сложного высокотехнологичного сервиса, сообщает пресс-служба компании.

На месторождениях Газпромнефть-Востока нефть добывают из карбонатных трещиноватых коллекторов. В таких условиях продуктивность скважины зависит от количества вскрытых при бурении природных трещин, которые пронизывают этот вид породы. При традиционном методе бурения давление жидкости в скважине выше пластового, поэтому буровой раствор уходит в трещины пород и частично блокирует поступление нефти в скважину. Кроме того, при поглощении раствора породой продолжать бурение невозможно: промывочная жидкость уходит в трещину, теряется сигнал геонавигационного оборудования, долото разогревается. Поэтому традиционный способ бурения позволяет вскрыть всего 1-2 трещины.

Задачу поглощения буровой жидкости решила технология «Бурение на депрессии». Суть технологии заключается в закачивании бурового раствора с таким же давлением, как в пласте или немного меньшим, что позволяет избежать поглощения раствора. Обеспечение баланса давления — сложная технологическая операция, и для ее выполнения потребовалось мобилизовать находившееся на хранении в Финляндии, ОАЭ и Ираке оборудование общим весом более 400 т.

Бурение на депрессии дороже традиционного. Дополнительное преимущество — в возможности начать добычу уже в процессе строительства скважины. Во время работы на Арчинском месторождении в процессе бурения получено 450 т нефти, что существенно повысило эффективность операции. Используемое в технологии оборудование позволяет вводить скважины в эксплуатацию в течение двух суток после окончания бурения — в восемь раз быстрее, чем обычно.

После работ на Арчинском месторождении технологию протестируют в карбонатных коллекторах других активов Газпром нефти.