Шахта «Распадская» начала добычу угля из пласта с запасами более 127 млн. тонн

Шахта «Распадская» (входит в ЕВРАЗ) начала добычу угля из пласта 6-6а с балансовыми запасами более 127 млн. т коксующегося угля ценной марки «ГЖ». Первой запущена лава 4-6-33, запасы которой составляют 3,5 млн. т рядового угля. Инвестиционный проект по освоению пласта составил порядка 900 млн. руб., сообщает пресс-служба компании.

«К запуску лавы на пласту 6-6а мы готовились почти три года. Прошли 12 км горных выработок. С шахты «Алардинской» перевезли механизированный комплекс GLINIK. Пласт мощный, по геологическим данным уголь здесь высокого качества, – отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов. – Ввод пласта 6-6а обеспечит предприятию стабильную работу в долгосрочной перспективе».

Параллельно с подготовкой горных выработок шло строительство поверхностного технического комплекса, была произведена предварительная дегазация пласта. С запуском лавы метан будут извлекать с поверхности с помощью модульной дегазационной станции.

В лаве 4-6-33 будет применяться комбинированная схема проветривания в комплексе с системами пылеподавления, пожаротушения и межсекционного орошения - это обеспечит безопасность угледобычи. Доставлять оборудование, материалы и перевозить людей по пласту 6-6а будет современный дизелевозный транспорт, а так же пневмоколесные машины. Для выдачи угля оборудованы две конвейерные линии: по одной уголь будет выдаваться с проходческих забоев через галерею на угольный склад, по другой он будет напрямую из лавы транспортироваться на обогатительную фабрику «Распадская». Раздельная схема позволит своевременно готовить выемочные участки и обеспечит бесперебойную добычу.

На шахте «Распадская» семь подготовительных и три добычных участка. Средняя ежемесячная добыча составляет от 420 до 700 тыс. т угля.

