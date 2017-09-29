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Кольская ГМК , Норильский никель | 29 сентября 2017 г. | 12:34

Кольская ГМК улучшает бытовые условия работников

Кольская ГМК улучшает бытовые условия работников

Кольская ГМК (входит в Норильский никель) завершила капитальный ремонт административно-бытового комплекса (АБК) обогатительной фабрики в г. Заполярный. Реконструкция помещений проводилась в рамках корпоративной программы «Быт на производстве».

Четырехэтажный комплекс АБК имеет площадь 3651 м2. На первых трех этажах расположены административные помещения, в которых разместятся сотрудники структурных подразделений компании. Здесь созданы максимально комфортные условия для подготовки к работе.

Подрядная организация, выполнявшая работы, произвела перепланировку помещений и заменила инженерные коммуникации, используя при ремонте самые современные влагостойкие материалы. Инвестиции компании в реализацию проекта составили более 60 млн руб.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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