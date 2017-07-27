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Потребители - нефтегаз | 27 июля 2017 г. | 10:01

«ПКНМ» поставила заказчикам немагнитные УБТ с наплавкой hardbanding

«ПКНМ» поставила заказчикам немагнитные УБТ с наплавкой hardbanding

Немагнитные утяжелённые бурильные трубы (НУБТ) с нанесённой упрочняющей наплавкой hardbanding поставила «Пермская компания нефтяного машиностроения» заказчикам «Сайнтифик Дриллинг Интернэшнл» и «Смит Сайбириан Сервисез».

Бурение в условиях агрессивной среды и экстремальных нагрузок приводит к износу оборудования. Для защиты труб «ПКНМ» уже несколько лет использует метод упрочняющей наплавки hardbanding. В конце 2016 года компания стала наносить её на НУБТ, которые производятся и высококачественной немагнитной стали Magnadur 501 и 601 европейского металлургического концерна «Шмолц+Бикенбах». В числе заказчиков есть такие компании, как «Сайнтифик Дриллинг Интернэшнл» и «Смит Сайбириан Сервисез».

«ПКНМ» использует твёрдый нержавеющий стальной сплав Castolin OTW 24NM, который разработан специально для защиты новых и изношенных компонентов бурильной колонны. Его износостойкость в 3-5 раз выше, чем основной немагнитный сплав.

«Наша компания всегда старается подстраиваться под рынок и отвечать на запросы потребителей. Буровое оборудование, изготовленное из немагнитной стали, очень дорогостоящее, поэтому нефтяные компании стремятся повысить его износостойкость. Наплавка hardbanding в этом случае – отличный вариант, – говорит руководитель проекта «ПКНМ» по немагнитным изделиям Анатолий Плукчи. – В России мало предприятий, оказывающих услугу по нанесению этого защитного покрытия. «ПКНМ» является лидером в этой сфере в нашей стране. При этом мы готовы применить метод hardbanding как для нового оборудования, так и для труб, бывших в эксплуатации».

Отметим, что «ПКНМ» также предоставляет немагнитные УБТ в аренду. Первые договоры были заключены в августе 2016 года.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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