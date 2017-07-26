Учалинский ГОК провёл испытания комплекса пастового сгущения

На Учалинском ГОКе (УчГОК, республика Башкортостан, входит в УГМК) завершились гидравлические испытания комплекса пастового сгущения хвостов обогатительной фабрики. Цель испытаний – определить прочность металлоконструкций, сварочных соединений и герметичность запорной арматуры трубопроводов, а также самих сгустителей.

Пробные работы проводились на сгустителях – специальных емкостях объемом 9 тыс. м3, в которых хвосты обогащения будут смешиваться с флокулянтом для получения пасты необходимой плотности.

«Во время испытаний оба сгустителя диаметром 37 м были заполнены водой. Таким образом, мы отследили часть технологического процесса, в частности, как вода подается в сгустители, проходит переливные пороги и попадает в бак верхнего слива, а затем - в аварийный сброс. Результатами испытаний мы остались довольны», – отметил начальник Цеха технологических гидротехнических сооружений УчГОКа Рафаэль Якупов.

Строительство комплекса пастового сгущения находится на стадии завершения. Основная часть работ выполнена. Осталось закончить работы по устранению недочетов в части монтажа дополнительных задвижек в технологическом здании, произвести рихтовку пульповодов и водоводов, достроить пожарный резервуар и благоустроить территорию.

Комплекс призван решить две задачи: отказаться от изъятия земель для строительства нового хвостохранилища (емкость действующего хвостохранилища исчерпана) и рекультивировать чашу отработанного карьера Учалинского месторождения, которая будет заполняться полученной пастой. Реализация проекта по сгущению хвостов обогащения позволит снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Согласно сводно-сметному расчету общая стоимость проекта составляет порядка 1,4 млрд. руб.