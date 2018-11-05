Американская компания возобновляет производство ванадия в США

Американская компания Energy Fuels, занимающаяся извлечением урана из отходов обогащения, заявила, что вследствие пятикратного роста цен на пентоксид ванадия за последние два года рассматривает вопрос о возобновлении добычи этого металла на своем предприятии White Mesa в штате Юта.

Компания и ранее получала ванадий при переработке рапы растворных прудов. В 2013 г. его выпуск составил около 680 тонн. Затем эти операции были прекращены из-за падения цен на пентоксид. Но при нынешней его стоимости, достигающей $15 за фунт, они могут быть возобновлены. Тем более, что для излечения из растворов урана и ванадия используется одно и то же оборудование.

В текущем году Energy Fuels планирует получить на White Mesa лишь порядка 220-230 тонн ванадия. Но через несколько лет компания собирается выйти на объем выпуска, измеряемый тысячами тонн в год.

Более того, как заявил генеральный директор Energy Fuels Марк Чалмерс, если на мировом рынке подорожает не только ванадий, но и уран, компания может вернуть в строй ураново-ванадиевые рудники La Sal и Whirlwind, которые в настоящее время простаивают.