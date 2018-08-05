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Электроэнергия , Прогнозы , ванадий | 05 августа 2018 г. | 06:28

Расширение объемов «хранения» электроэнергии может вызвать дефицит ванадия

Расширение объемов «хранения» электроэнергии может вызвать дефицит ванадия
По данным Форчуна Моджапело, генерального директора южноафриканской горнодобывающей компании Bushveld Minerals, в настоящее время около 90% мирового спроса на ванадий приходится на металлургическую промышленность. Однако в ближайшие десятилетия крупным потребителем этого металла могут стать устройства для «хранения» электроэнергии.

Как отмечает Моджапело, в 2017 г. доля ванадия на мировом рынке аккумуляторов составляла всего 2%, но к 2030 г. она может подскочить до 20% благодаря расширению масштабов применения так называемых проточных редокс-аккумуляторов в устройствах для «хранения» электроэнергии. Такие устройства все чаще используются в связке с ветряными и солнечными электростанциями, чтобы обеспечить относительно стабильные поставки электроэнергии при нестабильной прерывистой генерации.

Согласно прогнозу Михаила Никомарова, со-основателя Bushveld, в 2030 г. потребность в стационарных устройствах для «хранения» электроэнергии может превысить 300 ГВт-ч. При этом объем потребления ванадия в проточных редокс-аккумуляторах достигает 5500 т на гигаватт-час. В результате объем глобального потребления ванадия, составивший в 2017 г. около 90 тыс. т, только за счет этого фактора может возрасти более чем в 2,5 раза к 2030 г.

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Между тем, спрос на ванадий увеличивается и в металлургической промышленности благодаря более широкому применению качественной стали с повышенным содержанием этого элемента. Так, только внедрение нового стандарта на арматуру в Китае может способствовать расширению его потребления в стране на 10 тыс. т в год.

Согласно оценкам компании Largo Resources, мировой рынок ванадия с 2014 г. находится в состоянии дефицита, и в текущем году ситуация, очевидно, не изменится. Относительно дешевая китайская продукция, которую получают из металлургических шлаков, привела к уходу с рынка ряда игроков, в частности, южноафриканской компании Highveld Steel. В целом около 90% глобального производства ванадия приходится на ЮАР, Китай и Россию. Причем первые две страны сокращают его выпуск.

По словам Форчуна Моджапело, хотя цены на ванадий возросли в пять раз по сравнению с 2015 г. и прибавили более 70% за прошлый год, новых проектов в этой отрасли крайне мало. В основном, данный металл получают в качестве побочного продукта. Между тем, если в ближайшие годы не появятся специализированные ванадиевые компании, способные существенно увеличить производство этого металла, дефицит на рынке ванадия обострится до предела.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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