Дорожники приступили к ремонту федеральной трассы Р-254 «Иртыш»

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» развернулись работы по устройству основания дорожной одежды. До 5 октября текущего года на участке протяженностью 18,5 км в Омском районе (км 787 - км 805+459) полностью обновят дорожное покрытие, заменят 326 дорожных знаков, 483 сигнальных столбика и 786 м барьерного ограждения. На пяти пешеходных переходах устроят освещение, два из них оборудуют светофорами типа Т7. На подъезде к посёлкам Лузино и Входной для удобства жителей установят четыре новых остановочных павильона.

В Калачинском районе на 12-ти км трассы ведутся геодезические разбивочные работы, по окончании которых дорожники приступят к устройству основания из асфальтогранулобетона. До 1 сентября им предстоит обновить дорожное покрытие с устройством верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, заменить около трёх десятков дорожных знаков и более 470 сигнальных столбиков, выполнить горизонтальную дорожную разметку термопластиком.

На Южном обходе Омска дан старт ремонту двух путепроводов – на 813-м км и 816-м км, где до 29 октября будет выполнено устройство новой дорожной одежды с износостойким покрытием, ремонт тротуаров, замена перильного и барьерного ограждения. Движение транспорта на путепроводах организовано в реверсивном режиме.

Кроме того, с 23 апреля ремонт идет ещё на двух объектах. Дорожники приводят в нормативное состояние 11 км трассы «Иртыш» на Южном обходе Омска в Азовском районе и 11-ти км Р-402 Тюмень – Омск в Крутинском районе.

Всего в Омской области в 2018 г. дорожники отремонтируют 90 км федеральных автомобильных дорог, из них 46 – капитально.