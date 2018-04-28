В Новой Москве может появиться еще одна ветка метро

Еще одна линия метро - Бирюлевская - может быть протянута в Новую Москву, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы закладываем возможность пойти от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой. Она пройдет через Бирюлево Западное и Восточное на новые территории, параллельно Курскому направлению железной дороги, и дойдет фактически до Щербинки", - рассказал он.

Ранее глава стройкомплекса сообщал, что летом 2018 г. при формировании Адресной инвестиционной программы может быть принято решение о строительстве новой радиальной линии метро - Бирюлевской - с шестью станциями: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное".

Благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Станции метро станут ближе почти для полумиллиона горожан.