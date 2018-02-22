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УГМК , Кабельная промышленность , Уралкабель | 22 февраля 2018 г. | 17:01

Уралкабель увеличил выпуск автопроводов в 1,5 раза

Уралкабель увеличил выпуск автопроводов в 1,5 раза

Завод «Уралкабель» (входит в УГМК) выпустил 102 тыс. км автопроводов в 2017 г. В 2016 году данный показатель составил 73 тыс. км.

Рост объемов производства продукции обусловлен повышением технологичности и автоматизации процесса производства. Модернизация оборудования позволяет повысить эффективность работы всего предприятия.

«В 2018 г. мы планируем увеличить объемы, в первую очередь, за счет обновления парка оборудования. Во втором полугодии мы ожидаем новую экструзионную линию стоимостью около 800 тыс. евро. На ней мы сможем накладывать на токопроводящую жилу современные изоляционные материалы, которые позволят проводу выдерживать температуру до +125 градусов и выше. Это требования европейских автоконцернов. Кроме того, провод будет более гибким и одновременно прочным, выдерживающим множество изгибов. Электросхемы в автомобилях становятся сложнее, поэтому и требования к автопроводам ужесточились», – отметил директор завода Алексей Жужин.

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Стоит добавить, что Уралкабель является одним из ведущих производителей автопроводов в России. Предприятие выпускает несколько основных марок данной продукции, в том числе с температурным индексом +105 градусов. Они предназначены для монтажа в нагревающихся узлах автотранспорта.

Продукция завода задействована при сборке автомобилей производства АвтоВАЗ, НеФАЗ, КамАЗ и других.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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