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дорожное строительство | 22 февраля 2018 г. | 15:09

В Нижегородской области отремонтируют более 100 км федеральных дорог

В Нижегородской области отремонтируют более 100 км федеральных дорог

В текущем году в Нижегородской области отремонтируют более 100 км федеральных трасс и пять мостов. В частности, планируется завершить капитальный ремонт 35 км трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов.

Также 16-километровый участок (c 24 по 40 км) автодороги Р-158 будет расширен до четырех полос движения и полностью освещен. Здесь устроят новое дорожное покрытие, переходно-скоростные полосы, тротуары и водоотвод, укрепят обочины. Встречные транспортные потоки разделят ограждением. Капитальный ремонт на этом участке ведется с 2016 г. и большая часть работ уже выполнена: перенесены коммуникации, построены два путепровода арочного типа с разворотными петлями в районе населенных пунктов Бугры и Нижегородец, обновлена дорожная одежда. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на второй квартал 2018 г.

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В ходе капитального ремонта 12-километрового участка (с 171 по 183 км) в районе г.Лукоянова и 7 км (с 212 по 219 км) в с.Починки заменят дорожную одежду, отремонтируют систему водоотвода, устроят переходно-скоростные полосы, пешеходные дорожки и тротуары.

Кроме того, на объектах обустроят и осветят автобусные остановки, обновят барьерное ограждение и укрепят обочины. На сложном участке трассы с 212 по 219 км, для которого характерна оползневая активность, дорожники, помимо прочего, устроят дренажную систему для стабилизации грунтов.

В Кстовском, Воротынском и Лысковском районах области отремонтируют свыше 74 км федеральных трасс региона. На автомагистрали М-7 «Волга» новое покрытие появится на участках обхода Нижнего Новгорода и возле г.Лысково общей протяженностью 36 км. Защитят поверхностной обработкой 27 км проезжей части в районе г.Кстово, п.Анатольевка и д.Львово. На автодороге Р-158 Нижний Новгород – Саратов заменят изношенное покрытие на 12-километровом участке в Кстовском районе.

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На федеральных трассах региона будет отремонтировано пять мостов общей протяженностью 400 м. Два из них – на автодороге Р-158 Нижний Новгород - Саратов через реки Медон и Печесть на 45-м и 62-м км. На нижегородском участке автомагистрали М-7 «Волга» отремонтируют путепровод на 414-м км и мосты через реки Кульман на 447-м км (правый) и Гремячка на 552-м км. На всех объектах заменят балки и опоры пролетных строений, барьерное и перильное ограждения, обновят мостовое полотно, асфальтобетонное покрытие, деформационные швы и систему водоотвода, устроят очистные сооружения, гидроизоляцию, лестничные сходы и укрепят конусы.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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