Завершено сооружение всех пролетов автодорожной части Керченского моста

Завершено сооружение пролетов автодорожной части Крымского моста. Возведение пролетов над акваторией Керченского пролива велось методом продольной надвижки. Сначала сегменты пролета укрупняли на стапеле. Потом двигали в сторону фарватера, применяя для этого мощные домкраты. Последние пролеты, замкнувшие мостовое плотно, были надвинуты 20 декабря от опоры 254 к фарватерной опоре 253. Этот участок морской части моста от фарватера в сторону Крыма был одним из самых сложных при строительстве. Дело в том, что здесь переход делает вираж, начиная огибать мыс Ак-Бурун, на котором находится памятник фортификационного строительства XIX века Керченская крепость. Поэтому больше километра надвижка шла криволинейно.

Всего между 288 опорами были установлены металлоконструкции массой более 100 тыс. т. В целом длина автодорожного моста составила порядка 19 км. Из них более 6 км проходят над морской акваторией. На этом участке пути мост поднимается с 5 до 35 м (высота 12-этажного дома) над фарватером Керчь-Еникальского канала. В этом районе под арками могут свободно проходить суда.

На автодорожной части уже вовсю ведется формирование дорожного покрытия. На протяжении автодорожного моста оно будет двухслойным, толщиной 11 см. На участках соединения с берегами пролива — трехслойным. К концу 2017 г. асфальтобетонное покрытие выполнено на 50%. Полностью готов нижний слой асфальта от Тамани до острова Тузла