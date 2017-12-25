Заемщик ФРП локализовал производство европейских тракторов в Нижегородской области

В Нижегородской области компания НПО Мехинструмент запустила серийное производство кабин из российских комплектующих для тракторов европейской марки Deutz-Fahr. Стоимость проекта составила 102,7 млн руб., из которых 51 млн руб. предоставлен Фондом развития промышленности в виде льготного займа сроком на пять лет, сообщает пресс-служба фонда.

«Предприятие стало 36-м по счету производством, запущенным с привлечением займа ФРП», - сообщил Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности.

Новое производство позволит довести уровень локализации трактора серии Agrolux до 60%.

На заемные средства Фонда компания приобрела современное оборудование, которое позволило унифицировать технологические процессы и наладить импортозамещающее производство кабин из российских комплектующих. В кабине созданы удобные условия работы для операторов: установлена система кондиционирования, мультимедийная система, комфортабельное подрессоренное сиденье, простые в эксплуатации системы управления. Были успешно проведены испытания на прочность кабины и безопасность оператора.

На сегодняшний день в России специализированное производство кабин в сегменте тракторов с мощностью двигателя 80-100 л.с. не существует, что делает проект компании «НПО Мехинструмент» уникальным для России. Кабина трактора является одним из важных элементов локализации иностранных тракторов на территории нашей страны.

«Новое производственное оборудование позволяет из российских комплектующих выпускать кабины, себестоимость которых снижена на 25%. Мощности нашего производства позволят выпускать в год около 1300 готовых тракторов. В наших планах увеличить долю компании на рынке тракторов в России с 10% до 20%», - прокомментировал директор по стратегии НПО Мехинструмент Михаил Занозин.

Трактора серии Agrolux мощностью от 80 до 100 л.с. оснащены очень короткой колесной базой. Они чрезвычайно маневренны, универсальны и просты в эксплуатации. Эти машины разработаны специально для служб ЖКХ и фермерских хозяйств.