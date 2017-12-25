РУСАЛ назвал 10 важных событий в 2017 г.

ОК РУСАЛ определил ключевые события и достижения компании в 2017 году, которые стали результатом реализации корпоративной стратегии по повышению эффективности и экологичности производства, увеличению доли продукции с добавленной стоимостью, а также развитию территорий присутствия. Эти проекты, как внутрироссийского, так и международного масштаба, демонстрируют ценности компании и их конкретное воплощение командой РУСАЛа.

РУСАЛ запустил новый бренд низкоуглеродного алюминия – ALLOW. Алюминиевая продукция под брендом ALLOW отличается существенно более низким «углеродным следом» – удельным объемом выбросов парниковых газов при производстве металла, чем в среднем по отрасли. Углеродный след продукции под брендом ALLOW составляет менее 4 т в эквиваленте CO 2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO 2 на т произведенного алюминия.

на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO на т произведенного алюминия. РУСАЛ стал первым эмитентом панда-бондов из России. Сделки вызвали большой интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий объем двух траншей составил 1,5 млрд юаней.

РУСАЛ приступил к созданию центра обработки данных (ЦОД) на территории Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗа) в Карелии. ЦОД будет ориентирован на предоставление высокотехнологичных IT-сервисов, включая специальные услуги для анализа «больших данных», машинного обучения, майнинга криптовалют. Первым партнером стала компания AALAB.

Разработанные специалистами РУСАЛа алюминиевые сплавы 8030 и 8176 приказом Минэнерго РФ разрешены для использования в алюминиевой проводке. После почти 20 лет запрета это решение открывает для российского алюминия новый рынок. Кабель из алюминиевого сплава обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности, в том числе за счет изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не распространяющих горение. Именно этот вид сплавов широко применяется для изготовления электропроводки в США и Китае.

РУСАЛ и НИТУ «МИСиС» создали Институт легких материалов и технологий, который является первой в России площадкой для совместного выполнения партнерами и членами Алюминиевой ассоциации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по развитию современных технологий. Основные направления деятельности института будут сфокусированы на создании новых материалов для высокотехнологичных отраслей (авиастроение, кораблестроение, автомобильная промышленность), разработке аддитивных технологий и металломатричных алюминиевых композитов, а также источников тока на основе алюминия (алюминий-ионные аккумуляторы).

В Гвинее на базе госпиталя РУСАЛа создан уникальный научно-исследовательский лабораторный комплекс для борьбы с особо опасными инфекциями. В сотрудничестве с Роспотребнадзором и его научными подразделениями лаборатория создана на базе Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ), построенного РУСАЛом в 2015 г. для борьбы с эпидемией Эболы на территории Гвинеи. Инвестиции РУСАЛа в строительство центра составили более $10 млн.

РУСАЛ в рамках Года экологии провел в городах своего присутствия марафон «Зеленая лига», ставший логическим продолжением программы «День Енисея». В акции приняли участие около 4,5 тыс. волонтеров из 14 городов. Было вывезено в общей сложности 3,398 тыс.мешков мусора и посажено 2,317 тыс. деревьев.

РУСАЛ приобрел красноярский завод по производству дисков СКАД, активно наращивая выпуск продукции с добавленной стоимостью и свою экспертизу в области глубокой переработки.

В 2017 г. ежегодный РУСАЛ ФестивAL по направлениям "Театр", "Кино", "Наука", "Вело" прошел в 16 городах России и Армении. Для жителей городов присутствия компании было организовано 62 мероприятия. РУСАЛ ФестивAL Наука впервые прошел за пределами России – в Ереване.

РУСАЛ открыл «Школу городских изменений» в 12 городах присутствия компании. Это новый социальный проект, который направлен на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. Обучение проводилось экспертами отрасли в формате семинаров и воркшопов в течение всего года.

«Для РУСАЛа 2017 год был успешным не только в достижении бизнес-целей, но и в реализации масштабных проектов межгосударственного сотрудничества, технологического партнерства, а также

развития социальной и культурной среды многочисленных городов присутствия компании. РУСАЛ продолжает находить возможности и точки роста, прежде всего внутри России, и я уверен, что те проекты, которые мы реализовали в прошлом году, станут основой для еще больших достижений в будущем», – сказал генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев.