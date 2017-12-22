Президент РФ подписал указ об утверждении национального плана развития конкуренции

Реализация Национального плана должна способствовать развитию экономики и повышению благосостояния граждан России

21 декабря 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ, который утверждает основные направления государственной политики по развитию конкуренции в нашей стране.

Основными целями этого документа станут повышение удовлетворенности потребителей и экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, а также стабильный рост и развитие многоукладной экономики государства.

Указ Президента Российской Федерации призван обеспечить во всех отраслях экономики нашей страны, за исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций оборонно-промышленного комплекса, присутствия не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых относится к частному бизнесу.

Кроме того, документ предусматривает снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти к 2020 г. не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом и увеличение на 18% закупок у малого и среднего предпринимательства государственными и муниципальными заказчиками и госкомпаниями.

Для достижения этих целей и задач Указом Президента Российской Федерации утвержден Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы. Он направлен на снижение доли государственного участия в конкурентных сферах экономической деятельности, в том числе ограничение создания унитарных предприятий, реформу тарифного регулирования, эффективное предупреждение и пресечение антимонопольных нарушений, приводящих к ограничению и устранению конкуренции на товарных рынках, и поддержку предпринимательской инициативы, включая развитие малого и среднего бизнеса.

«Указ Президента Российской Федерации о развитии конкуренции стал первым подобным документом в нашей истории. Документ определяет принципы взаимодействия государства и общества, предусматривающие нетерпимость к любым проявлениям актов недобросовестной конкуренции и злоупотребления монопольным положением. Органы власти всех уровней будут проводить оценку управленческих решений с учетом последствий таких решений для конкуренции. Мы надеемся, что каждые 3 года будет проходить актуализация этого документа с учетом современных реалий», - сообщил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.