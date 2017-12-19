Совет директоров «Роснефти» принял программу развития Самотлора

Совет директоров НК «Роснефть» утвердил ключевые параметры Программы развития Самотлорского месторождения в ХМАО.

На данный момент суммарная добыча нефти на Самотлоре превышает 2,7 млрд т. На месторождении пробурено более 19 тыс. скважин. При этом обводненность добываемой продукции в настоящее время, составляет около 96%, что существенным образом сказывается на экономической эффективности инвестиций в добычу нефти.

Основная часть запасов Самотлора приходится на пласты, отличающиеся низкой проницаемостью и невысоким насыщением нефти. Оставшаяся часть – краевые зоны выработанных пластов. В условиях текущего уровня фискальной нагрузки такие характеристики месторождения могли привести к низкой рентабельности инвестиций в бурение новых скважин и падению добычи на месторождении.

В течение 2016-2017 гг. НК Роснефть и Правительство детально прорабатывали дополнительные возможности развития уникального Самотлорского месторождения. В результате, было принято согласованное решение, в соответствии с которым вводятся инвестиционные стимулы для Самотлора в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет.

Совет Директоров закрепил обязательства Компании пробурить в течение 2018-2027 гг. более 2,4 тыс. скважин, которые обеспечат дополнительную добычу нефти в объеме более 50 млн т нефти. В результате реализации расширенной программы развития Самотлора налоговые отчисления в бюджеты все уровней составят 1,7 трлн руб. Инвестиционные стимулы позволят придать новый импульс к развитию одного из крупнейших нефтяных месторождений страны и принесут ощутимый мультипликативный эффект для российской экономики.