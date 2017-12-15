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Vallourec , США , Франция , продажа активов , бурильные трубы | 15 декабря 2017 г. | 08:59

Французская Vallourec продает свое бурильное подразделение

Французская Vallourec продает свое бурильное подразделение
Французский производитель труб Vallourec сообщает о получении обязывающего предложения о продаже своего международного подразделения Vallourec Drilling Products, специализирующегося на выпуске буровых труб и прочей продукции, используемой при бурении скважин.

В состав подразделения входят заводы и сервисные центры во Франции, Нидерландах, США и на Ближнем Востоке. Покупателем этих активов выступает американская нефтесевисная компания National Oilwell Varco (NOV), предложившая Vallourec $63 млн. наличными.

У Vallourec останутся две площадки по выпуску бурильной продукции во Франции, но они тоже будут выставлены на продажу. Как отмечает руководство компании, дезинвестиции проводятся в рамках Плана трансформации Vallourec, направленного на повышение конкурентоспособности на стратегических рынках.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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