Французская Vallourec продает свое бурильное подразделение

Французский производитель труб Vallourec сообщает о получении обязывающего предложения о продаже своего международного подразделения Vallourec Drilling Products, специализирующегося на выпуске буровых труб и прочей продукции, используемой при бурении скважин.

В состав подразделения входят заводы и сервисные центры во Франции, Нидерландах, США и на Ближнем Востоке. Покупателем этих активов выступает американская нефтесевисная компания National Oilwell Varco (NOV), предложившая Vallourec $63 млн. наличными.

У Vallourec останутся две площадки по выпуску бурильной продукции во Франции, но они тоже будут выставлены на продажу. Как отмечает руководство компании, дезинвестиции проводятся в рамках Плана трансформации Vallourec, направленного на повышение конкурентоспособности на стратегических рынках.