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ТБД , Новатэк , трубы большого диаметра , Загорский трубный завод , ЗТЗ , Кольская верфь | 11 октября 2017 г. | 15:55

Загорский ТЗ поставит трубы для НОВОТЭКа

Загорский ТЗ поставит трубы для НОВОТЭКа

Загорский трубный завод поставит дочерней структуре ПАО «НОВАТЭК», компании «Кольская верфь», более 28 000 т труб. В сортамент поставки войдут трубы 1020 мм и 1420 мм. Трубы будут использованы для дальнейшего изготовления трубошпунта, необходимого для строительства береговых сооружений в рамках возведения верфи в селе Белокаменка Мурманской области. Стоимость контракта не раскрывается.

Поставка труб, в рамках договоренностей с клиентом, компанией «Кольская верфь», будет произведена в декабре текущего года.

Директор по маркетингу и продажам Загорского трубного завода Дмитрий Симанков: «У нас уже есть положительный опыт взаимодействия со структурами НОВАТЭКа. Так, весной текущего года мы отгрузили партию труб для другого проекта по производству СПГ, на Ямале, однако апрельский объем составил 10 000 т. В этом раз объем в три раза больше. Уверен, в НОВАТЭКе высоко оценили не только сроки поставки продукции, которые мы выдерживаем при работе с клиентами, но и ценовую составляющую. Она, в рамках Металлургии 2.0, существенно объективнее».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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