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АЭМЗ , модернизация производства | 10 октября 2017 г. | 16:04

АЭМЗ завершил модернизацию производства

АЭМЗ завершил модернизацию производства

Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ, Краснодарский край) запустил в эксплуатацию свой электрометаллургический комплекс после его модернизации компанией Primetals Technologies.

Модернизация затронула дуговую сталеплавильную печь, установку печь-ковш и 6 ручьевую машину непрерывного литья заготовок. Целью проекта было увеличение объёма производства сортовой заготовки сечением 130 и 150 мм с 1,2 до 1,5 млн т в год.

Дополнительно АЭМЗ в настоящее время имеет возможность производить более качественные марки стали: высокоуглеродистые для производства проволоки и пружинные. Новая технология позволяет увеличить фонд рабочего времени сталеплавильного цеха и сократить затраты на техобслуживание. Также значительно снижаются затраты на передел. Потребление электроэнергии дуговой сталеплавильной печью снижено с 410 до 370 киловатт в час на т.

Абинский ЭМЗ представит 14-17 ноября в Москве на выставке "Металл-Экспо'2017" свои возможности по производству сортового проката и проволоки.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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