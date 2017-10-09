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НЛМК , ЕС , антидемпинговые пошлины | 09 октября 2017 г. | 13:30

Пошлины ЕС не повлияют на бизнес группы НЛМК

Пошлины ЕС не повлияют на бизнес группы НЛМК

Фиксированные пошлины ЕС на российский горячекатаный прокат, вступившие в силу с 7 октября, могут открыть для группы НЛМК возможности по выходу на рынки Турции, Азии, а также укрепят позиции европейских заводов компании, сообщает Reuters.

Так, выпуск горячего проката на NLMK La Louviere (Бельгия) в первом полугодии текущего составил около 770 тыс. т при мощности стана около 2,5 млн т в год.

Как отметили в компании, цены на сталь будут оставаться неустойчивыми, тем не менее обозримом будущем рост спроса продолжится.

По оценке менеджмента группы НЛМК, в 2017 г. мировой спрос на сталь вырастет менее чем на 1%. Ситуация на основных рынках будет улучшаться за счет увеличения внутреннего спроса, а также, роста металлопотребления в Европе и увеличения расходов на инфраструктуру в Соединенных Штатах.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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