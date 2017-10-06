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Европейский союз , антидемпинговые пошлины , горячекатаный прокат , Европейская комиссия , Российский экспорт стали | 06 октября 2017 г. | 10:23

Еврокомиссия установила фиксированные пошлины на российский горячекатаный прокат

Еврокомиссия установила фиксированные пошлины на российский горячекатаный прокат
Европейская комиссия, как и сообщалось ранее, установила фиксированные пошлины, не зависящие от цены товара, на горячекатаные рулоны из России, Украины, Бразилии и Ирана. Решение вступает в силу с 7 октября.

Для российской группы «Северсталь» размер такой пошлины составит 17,6 евро за т, это самый низкий показатель. Для НЛМК ставка достигает 53,3 евро за т, а для ММК — 96,5 евро за т, что фактически блокирует экспорт его горячекатаных рулонов на европейский рынок.

Для производителей из остальных трех стран уровень пошлины превышает 50 евро за т. Для бразильских компаний от варьирует от 53,4 до 63,0 евро за т, для иранских — составляет 57,5 евро за т, а для украинской группы «Метинвест» - 60,5 евро за т.

Ранее Европейская комиссия предлагала установить фактически вместо пошлин минимальные импортные цены на горячекатаные рулоны из четырех стран в размере 472,27 евро за т. Но это предложение не получило поддержки со стороны правительств стран Евросоюза и было отклонено.

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Введение фиксированных пошлин является новшеством для европейского рынка стали, по крайней мере, за последние годы. Прежде антидемпинговые процессы, как правило, завершались введением тарифов, размер которых определялся в процентном соотношении от цены. Впрочем, установление фиксированных платежей также достаточно распространено в мировой практике.

При нынешнем соотношении котировок на горячекатаные рулоны на мировом и европейском рынке компаниям, попавшим под санкции, за исключением, возможно, «Северстали», станет не выгодно поставлять данную продукцию в Европу. Зато вынужденным уходом с рынка конкурентов могут воспользоваться компании из Индии, Турции, Южной Кореи, Египта, а также Сербии, в отношении которой антидемпинговое расследование было прекращено Европейской комиссией весной текущего года.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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