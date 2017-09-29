ЕС может ввести фиксированные пошлины на горячекатаный прокат

По данным

Platts,

Европейская комиссия, которая 6 октября должна назвать окончательные ставки антидемпинговых пошлин на горячекатаные рулоны из Бразилии, Ирана, России и Украины, может вместо них установить фиксированные тарифы на импорт данной перодукции.

В частности, для российской группы «Северсталь» размер такой пошлины может составить 17,6 евро за т, для Новолипецкого меткомбината — 53,3 евро за т и для Магнитогорского меткомбината — 96,5 евро за т.

Кроме того, предлагается установить пошлину на горячекатаный прокат украинского производства на уровне 60,5 евро за т, на бразильский - 53,4-60,3 евро за т и на иранский — 58 евро за т.

По данным Platts, Европейская комиссия, которая 6 октября должна назвать окончательные ставки антидемпинговых пошлин на горячекатаные рулоны из Бразилии, Ирана, России и Украины, может вместо них установить фиксированные тарифы на импорт данной продукции.

В частности, для российской группы «Северсталь» размер такой пошлины может составить 17,6 евро за т, для Новолипецкого меткомбината — 53,3 евро за т и для Магнитогорского меткомбината — 96,5 евро за т.

Кроме того, предлагается установить пошлину на горячекатаный прокат украинского производства на уровне 60,5 евро за т, на бразильский - 53,4-60,3 евро за т и на иранский — 58 евро за т.

Ранее Европейская комиссия планировала ввести антидемпинговые пошлины на горячекатаный прокат из четырех стран в размере от 5,5 до 33%, но только если стоимость импортной продукции превышает минимальную цену в 472,27 евро за т. Однако европейские металлургические компании и поддержавшие их точку зрения правительства некоторых стран ЕС выступили против этого положения.

Как теперь заявляется, фиксированная пошлина, размер которой не зависит от текущих котировок на стальную продукцию, лучше защитит европейских производителей, чем минимальная импортная цена либо антидемпинговые пошлины.

В нынешней рыночной ситуации введение фиксированных пошлин, скорее всего, приведет к вынужденному уходу с европейского рынка компаний, которых затронут санкции, за исключением «Северстали». Разница в стоимости горячекатаных рулонов в Центральной и Южной Европе в настоящее время превышает, например, уровень турецкого или вьетнамского рынков не более чем на 20-30 евро за т. Впрочем, не исключено, что в перспективе котировки на горячекатаный прокат в ЕС резко скакнут вверх, так что этот рынок снова приоткроется для поставщиков из четырех стран.

Правда, в ЕС поставляют свою продукцию по вполне конкурентоспособным ценам металлургические компании из таких стран как Турция, Индия, Южная Корея, Египет. По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, которая активно лоббировала введение ограничений на импорт горячекатаных рулонов из СНГ, Бразилии и Ирана, за первые семь месяцев 2017 г. в страны региона поступило из-за пределов Евросоюза 4,75 млн. т данной продукции, что на 3,0% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом, если Россия сократила экспорт на 55,9% до 405 тыс. т, Украина — на 26,5% до 404 тыс. т, а Иран — вообще более чем в 40 раз до 22 тыс. т, Индия нарастила поставки горячекатаных рулонов на европейский рынок в 15 раз по сравнению с январем-июлем 2016 г., отправив туда 821 тыс. т данной продукции, а Турция — в 2,8 раза до 1,28 млн. т.