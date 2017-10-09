АрселорМиттал Кривой Рог инвестирует $150 млн в реконструкцию аглоцеха

Крупнейший в Украине металлургический комбинат АрселорМиттал Кривой Рог проводит реконструкцию зданий и сооружений комплекса агломашины №5, сообщает пресс-служба компании. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В ходе реконструкции агломашины №5 планируется установка новых аспирационных систем и замена газоочистки. Работы ведутся в рамках модернизации агломерационного цеха №2.

Стоимость проекта реконструкции аглоцеха №2 составит более $150 млн. Всего в аглоцехе №2 АМКР работают шесть агломашин.

АрселорМиттал Кривой Рог в 2017 г. инвестирует в модернизацию производства $267 млн. Среди проектов – строительство установки печь-ковш, коксовой батареи, МНЛЗ и модернизация аглопроизводства.