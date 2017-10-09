Switch to English
арматура , заготовка , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 09 октября 2017 г. | 11:26

Упали — отжались. Мировой рынок сортового проката: 2-9 октября

Упали — отжались. Мировой рынок сортового проката: 2-9 октября
Продолжится ли в октябре сентябрьское снижение цен на заготовку и сортовой прокат на мировом рынке?! На этот вопрос пока нет однозначного ответа, но достаточно высока вероятность того, что он окажется отрицательным. По крайней мере, китайские товарные биржи открылись после праздничной недели с повышением котировок, стоимость металлолома в Турции вроде бы стабилизировалась, а спрос на сортовой прокат в целом остается достаточно высоким. Безусловно, вопрос о возвращении цен к показателям начала сентября не стоит, но дальнейшего падения поставщики могут избежать.
  • Падение цен на металлолом в Турции более чем на $50 за т во второй половине сентября привела к соответствующему удешевлению проката и полуфабрикатов на национальном рынке. Экспортеры заготовки из России и Украины были вынуждены пойти на уступки, но понимания у покупателей в Турции и Египте не нашли. Однако теперь, скорее всего, потребителям, требовавшим еще более значительного понижения, придется отказаться от своих претензий.
  • Цены на металлолом в Турции стабилизировались после обвала . Трейдеры, сбыв излишки сырья, ведут переговоры более жестко и больше не склонны к дальнейшим уступкам. Не исключено, что во второй половине октября или в ноябре лом в Турции снова подорожает. Стоимость арматуры в Турции, по-видимому, тоже достигла «дна» и может оттолкнуться от него.
  • На торгах Шанхайской фьючерсной биржи 9 октября арматура поднялась на 3,6% по сравнению с последними допраздничными котировками. Конечно, как говорится, одна ласточка еще весны не делает, но в целом на китайском рынке сейчас преобладают умеренно повышательные настроения.
  • Поддержку ближневосточному рынку сортового проката в ближайшее время может оказать Европа. Местные компании несмотря на удешевление металлолома в октябре настроены, по меньшей мере, на сохранение текущих котировок на арматуру и катанку, поднявшихся в течение сентября на 20-30 евро за т.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 241

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

09.10.2017
Неопределенное будущее. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (1-8 октября 2017 г.)
06.10.2017
Источники спада. Мировой рынок металлургического сырья: 21 сентября — 5 октября
06.10.2017
Еврокомиссия установила фиксированные пошлины на российский горячекатаный прокат
05.10.2017
По инерции. Российский и мировой рынок листового проката: 20 сентября — 4 октября
03.10.2017
Давление нарастает. Российский и мировой рынок сортового проката: 18 сентября — 2 октября
03.10.2017
ММК сертифицировал арматуру по белорусским стандартам
02.10.2017
Итоги сентября на мировом рынке стали
29.09.2017
ЕС может ввести фиксированные пошлины на горячекатаный прокат
26.09.2017
Мечел-Сервис поставил арматуру для строительства жилья в Ростова-на-Дону
25.09.2017
Египет резко сократил импорт арматуры
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter