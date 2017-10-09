Упали — отжались. Мировой рынок сортового проката: 2-9 октября

Падение цен на металлолом в Турции более чем на $50 за т во второй половине сентября привела к соответствующему удешевлению проката и полуфабрикатов на национальном рынке. Э кспортеры заготовки из России и Украины были вынуждены пойти на уступки, но понимания у покупателей в Турции и Египте не нашли. Однако теперь, скорее всего, потребителям, требовавшим еще более значительного понижения, придется отказаться от своих претензий.

Цены на металлолом в Турции стабилизировались после обвала . Т рейдеры, сбыв излишки сырья, ведут переговоры более жестко и больше не склонны к дальнейшим уступкам. Не исключено, что во второй половине октября или в ноябре лом в Турции снова подорожает. Стоимость арматуры в Турции, по-видимому, тоже достигла «дна» и может оттолкнуться от него.

На торгах Шанхайской фьючерсной биржи 9 октября арматура поднялась на 3,6% по сравнению с последними допраздничными котировками. Конечно, как говорится, одна ласточка еще весны не делает, но в целом на китайском рынке сейчас преобладают умеренно повышательные настроения.

Поддержку ближневосточному рынку сортового проката в ближайшее время может оказать Европа. Местные компании несмотря на удешевление металлолома в октябре настроены, по меньшей мере, на сохранение текущих котировок на арматуру и катанку, поднявшихся в течение сентября на 20-30 евро за т.