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Якутуголь , Мечел , коксующийся уголь | 04 октября 2017 г. | 00:58

Якутуголь - есть 350 млн тонн!

Якутуголь - есть 350 млн тонн!

Горняки разреза «Нерюнгринский» АО ХК «Якутуголь» (входит в Группу «Мечел») отгрузили 350-миллионную тонну угля с момента запуска предприятия. Добычу юбилейной тонны произвел экипаж ЭКГ-8 № 62: машинист экскаватора Марат Нисибуллин и помощник машиниста Данил Романитенко. Водитель автобазы технологического автотранспорта Владимир Лухтин доставил юбилейную тонну нерюнгринского «черного золота» на обогатительную фабрику.

Предыдущий рубеж – 340 миллионов тонн – горняки преодолели в 2016 году. Самый первый железнодорожный состав с ценным коксующимся углем был отправлен потребителям 26 октября 1978 года. Уже несколько десятков лет высококачественный нерюнгринский уголь пользуется спросом как в России, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Это очередной важный рубеж для нас, который показывает, что компания стабильно работает, наращивает производственные мощности, совершенствует систему контроля качества продукции», – отметил директор по производству АО ХК «Якутуголь» Иван Цепков.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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