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Danieli , Вьетнам , Италия , новые мощности , горячекатаный прокат , Hoa Phat | 04 октября 2017 г. | 09:17

Danieli построит для вьетнамской Hoa Phat комплекс по выпуску листового проката

Danieli построит для вьетнамской Hoa Phat комплекс по выпуску листового проката
Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli получил от вьетнамской компании Hoa Phat новый заказ для металлургического комплекса Quang Ngai Steel Complex, который с февраля текущего года строится в провинции Куангнгай в центральной части Вьетнама.

В рамках нового соглашения Danieli поставит вьетнамскому заказчику две МНЛЗ для литья тонких слябов, две туннельные печи и стан горячей прокатки Quality Strip Production (QSP). Ввод в эксплуатацию этого оборудования намечен на конец 2019 г.

Производительность комплекса составит 2 млн. т в год. Hoa Phat планирует получать на нем углеродистый, высокопрочный низколегированный и легированный горячекатаный листовой прокат, предназначенный для изготовления сварных труб, в том числе для нефтегазовой отрасли, строительного сектора и других сфер применения.

Ранее Hoa Phat подписала с Danieli еще два соглашения на закупку оборудования для металлургического комбината Quang Ngai. Итальянцы обязались построить для вьетнамской компании четыре доменные печи, а также комплекс по производству сортового проката на 2 млн. т в год.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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