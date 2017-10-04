В США может возобновить работу цинковый рудник, закрытый более 35 лет назад

Группа инвесторов, специализирующаяся на возрождении закрытых горнодобывающих предприятий, заключила соглашение с компанией Placer Mining о покупке у нее остановленного в конце 70-х гг. цинкового рудника Bunker Hill в штате Айдахо, некогда крупнейшего поставщика этого металла в США.

Сумма сделки составляет $45 млн., но сейчас покупатель выплатит только $3,65 млн. и $22,5 млн. - через пять лет после закрытия сделки. Оставшиеся обязательства будут покрыты в течение еще пяти лет.

Рудник Bunker Hill был введен в эксплуатацию в 1880 г. и проработал почти 100 лет. При этом причиной его закрытия было не исчерпание залежей руды, содержащей цинк, свинец и серебро, и не падение рентабельности, а запредельный уровень загрязнения окружающей среды. По данным исследований, проведенных в 70-е гг., люди, жившие в окрестностях рудника, страдали от свинцового отравления. Кроме того, в процессе работы предприятия в окружающую среду попадали значительные количества мышьяка и кадмия.

В 1983 г. Bunker Hill был включен в государственную программу очистки загрязненных территорий, которая в настоящее время уже завершена. Разведывательные работы, проведенные в начале 90-х гг., показали наличие значительных запасов сырья. По словам Брюса Рейда, генерального директора зарегистрированной в Канаде компании-покупателя, которую планируется переименовать в Bunker Hill Mining, их объем может превышать 60 млн. т со средним содержанием цинка порядка 6%.

Плавильный комбинат и наземные сооружения шахты были демонтированы в начале 90-х, но ее подземное хозяйство, в основном, сохранилось. Кроме того, и после закрытия рудника на Bunker Hill продолжалась откачка и очистка шахтных вод.

Брюс Рейд считает, что рудник можно будет запустить в течение двух лет, затратив менее $100 млн. Производственная мощность обогатительной фабрики планируется на уровне около 550 тыс. т руды в год. Впрочем, компании еще надо будет получить разрешение на возобновление добычи от американского агентства по защите окружающей среды (EPA).

Как отмечают специалисты, высокие цены на цинк и дефицит этого металла на мировом рынке способствовали запуску в этой отрасли большого числа новых проектов за последние месяцы. Некоторые из них выглядят весьма экзотическими, например, организация добычи цинка в Гренландии.