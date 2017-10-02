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Никель , Всероссийский институт легких сплавов | 02 октября 2017 г. | 12:26

ВИЛС разработал никелевые сплавы для авиационного двигателестроения

ВИЛС разработал никелевые сплавы для авиационного двигателестроения

Всероссийский институт легких сплавов разработал и подготовил к паспортизации высокопрочный и высокожаропрочный гранулируемые никелевые сплавы марок ВВ752П и ВВ753П. Работу проводили в рамках федеральной целевой программы по созданию двигателей для перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) по техническому заданию самарского предприятия «Кузнецов» (входит в ОДК). Паспортизация сплавов реализуется во втором полугодии 2017 г. По ее завершении в 2018 г. сплавы будут применять для выпуска заготовок дисков компрессора и турбины нового двигателя.

Новый сплав ВВ752П характеризуется очень высокими прочностными характеристиками за счет увеличения содержания углерода до 0,12% при том, что традиционно при добавлении углерода в состав порошковых жаропрочных никелевых сплавов применяется концентрация не более 0,04%. Уровни прочности и сопротивления малоцикловой усталости сплава ВВ752П по сравнению с прототипом повысились на 50 и 80 МПа соответственно, а уровень жаропрочности при температуре 650°С увеличился на 60 МПа – до 1160 МПа.

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Также готов к паспортизации новейший высокожаропрочный никелевый сплав ВВ753П , главной особенностью которого является включение в его состав редких элементов и высокоэффективных уплотнителей – тантала и рения. Это обеспечило повышение высокотемпературного предела прочности и длительной прочности, повысило сопротивление ползучести и снизило скорость роста усталостной трещины. На опытных заготовках дисков из сплава ВВ753П специалистам ВИЛС удалось достигнуть предела прочности и предела текучести на уровне 1640 и 1190 МПа соответственно, а жаропрочности при температуре 750°С – на уровне до 800 МПа.

«Российские разработчики перспективных двигателей пятого поколения предъявляют очень высокие требования к свойствам жаропрочных никелевых сплавов, и ни один из существующих отечественных и зарубежных сплавов, адаптированных к гранульной металлургии, в полной мере не удовлетворял им. В ходе глубокого патентно-технического поиска, учитывая лучший мировой опыт, наши специалисты создали композиции, где высокие прочностные и жаропрочные характеристики сочетаются с высоким сопротивлением усталостному разрушению материала. Это станет существенным вкладом в разработку авиатехники, способной конкурировать с образцами ведущих мировых производителей», – прокомментировал генеральный директор ВИЛС Андрей Пилипчук.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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