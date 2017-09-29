ОМК отметила 25-летие (видео)

28 сентября в одном из центральных отелей Москвы состоялся торжественный прием, посвященный 25-летию Объединенной металлургической компании.

За четверть века ОМК выросла в одну из крупнейших отечественных металлургическо-трубных компаний. Сегодня в составе компании: Выксунский металлургический завод, Чусовской металлургический завод, Альметьевский трубный завод, завод "Трубодеталь". За последние годы проведена большая работа по модернизации действующих мощностей по производству трубной продукции и железнодорожных колес, реализованы крупные проекты: ЛПК, МКС-5000 и ряд других.

В торжественном приеме, который вел Максим Галкин, приняли участие руководители и топ-менеджеры ОМК, а также их партнеры по металлургическому бизнесу из ММК, Северстали, НЛМК, Металлоинвеста, ЕВРАЗа, ЧТПЗ, ТМК и других компаний отрасли.

Гостям юбилейного приема был продемонстрирован фильм о становлении и развитии компании "ОМК. Железная хроника России".