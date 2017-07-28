В компании «Кузбассразрезуголь» определили 30 сильнейших горняков

В ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства, который на протяжении многих лет проходит в Компании накануне Дня шахтера. Кульминацией конкурсного марафона стали суперфинал среди лучших машинистов экскаваторов и соревнования горных мастеров открытой угледобычи.

Суперфинал среди машинистов экскаваторов в УК «Кузбассразрезуголь» проходил уже во второй раз, в этом году его также принимал Кедровский разрез. На этом этапе встретились 12 сильнейших представителей специальности – победители и призеры профсоревнований, выступившие ранее на самых распространенных в Компании карьерных машинах: гидравлических, шагающих экскаваторах, ЭКГ и экскаваторах с объемом ковша от 30 кубометров. Главной интригой итогового конкурса стал экскаватор ЭКГ-5А, который сегодня практически не используется на предприятиях Компании. На нем суперфиналистам предстояло выполнить фигуры «высшего пилотажа»: горняки проходили ковшом в импровизированные ворота, выстраивали ступеньками шпалы, поражали цель – воздушные шары. Выступление каждого участника завершалось фейерверком: большая хлопушка «взрывалась» благодаря механизму, который срабатывал от нажатия пикой, закрепленной на ковше экскаватора. По результатам двух этапов суперфинала лучшим машинистом экскаватора Компании 2017 года стал Евгений Вяткин (Кедровский разрез). Второе место у Николая Чеснокова (Калтанский разрез). «Бронзу» взял Евгений Каминский (Кедровский разрез).

«Все участники суперфинала выступали с азартом. А поскольку это профессионалы высокого класса, сильнейшим сегодня стал тот, кто смог справиться со своим волнением», - комментирует итоги конкурса председатель жюри, начальник производственного управления ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Юрий Гук.

В этом году за звание «Лучший по профессии» горные мастера угольной Компании боролись уже в пятый раз. «Кузбассразрезуголь» - единственное в России предприятие открытой угледобычи, где проводится подобный конкурс. В этом году лучшим горным мастером стал представитель Краснобродского разреза Дмитрий Титов. На втором месте – лидер прошлогодних соревнований Артем Вавилов (Бачатский разрез). Третье место занял один из самых молодых участников конкурса Илья Корякин (Кедровский разрез).