ЕВРАЗ совершенствует очистные сооружения на Шерегешской шахте

ЕВРАЗ построит для Шерегешской шахты Горно-Шорского филиала новые очистные сооружения на выпуске в реку Большой Унзас. Инвестиции компании составят более 460 млн рублей. «Современные очистные сооружения будут построены в рамках проекта реконструкции Шерегешского рудника, который позволит не только увеличить добычу сырой руды, но и значительно снизить нагрузку на окружающую среду», – отметил управляющий директор Евразруды Владимир Мельниченко. – Благодаря проекту улучшится качество воды в реке Большой Унзас, а это главная водная артерия поселка».

Завершить строительство и запустить первую очередь очистных сооружений в эксплуатацию планируется в декабре 2018 года. Ввод в строй нового оборудования даст возможность значительно повысить степень очистки шахтных вод по твердым веществам и нефтепродуктам.

Проект предполагает очищение шахтных вод путем отстаивания и очистки специальными реагентами. В настоящее время выполняются земельные работы по подготовке котлованов и коммуникаций для пруда-отстойника, также будут построены две насосные станции, реагентное отделение для механической и химической очистки, трансформаторная подстанция, внутренние и внешние сети трубопроводов, здание для обогрева персонала.