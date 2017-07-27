Switch to English
Евраз , Экология | 27 июля 2017 г. | 15:50

ЕВРАЗ совершенствует очистные сооружения на Шерегешской шахте

ЕВРАЗ совершенствует очистные сооружения на Шерегешской шахте

ЕВРАЗ построит для Шерегешской шахты Горно-Шорского филиала новые очистные сооружения на выпуске в реку Большой Унзас. Инвестиции компании составят более 460 млн рублей. «Современные очистные сооружения будут построены в рамках проекта реконструкции Шерегешского рудника, который позволит не только увеличить добычу сырой руды, но и значительно снизить нагрузку на окружающую среду», – отметил управляющий директор Евразруды Владимир Мельниченко. – Благодаря проекту улучшится качество воды в реке Большой Унзас, а это главная водная артерия поселка».

Завершить строительство и запустить первую очередь очистных сооружений в эксплуатацию планируется в декабре 2018 года. Ввод в строй нового оборудования даст возможность значительно повысить степень очистки шахтных вод по твердым веществам и нефтепродуктам.

Новости по теме
18 июля 2017 г. "Они закаляют сталь" (документальный фильм)

Проект предполагает очищение шахтных вод путем отстаивания и очистки специальными реагентами. В настоящее время выполняются земельные работы по подготовке котлованов и коммуникаций для пруда-отстойника, также будут построены две насосные станции, реагентное отделение для механической и химической очистки, трансформаторная подстанция, внутренние и внешние сети трубопроводов, здание для обогрева персонала.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 23

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

27.07.2017
Шахта «Распадская» добыла 4 миллиона тонн угля с начала года
26.07.2017
НЛМК становится тише и экологичнее
25.07.2017
ЕВРАЗ поддерживает молодых ученых Свердловской области
24.07.2017
ЕВРАЗ НТМК обновил парк автобусов
21.07.2017
Альфа-Банк предоставил кредит в размере $200 млн Группе ЕВРАЗ
20.07.2017
ММК награжден за природоохранную деятельность и ресурсосбережение
19.07.2017
ЕВРАЗ заключил соглашения о развитии производства
18.07.2017
"Они закаляют сталь" (документальный фильм)
18.07.2017
ВИЗ-Сталь подвела итоги экологического конкурса
18.07.2017
В Росприроднадзоре высоко оценили экологические проекты ММК
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter