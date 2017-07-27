«Екатеринбург-Арена»: завершены работы по устройству навеса

Компания «Синара-Девелопмент», генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018, полностью завершила работы по устройству навеса спортивного объекта.

Кровля стадиона опирается на восемь пилонов на высоте 45,5 метров. Общая площадь крыши составила почти 28 тыс. кв. м. На металлоконструкции крыши установлены профилированные листы, сверху уложено эластичное мембранное покрытие, выполненное из тентовой полимерной ткани повышенной прочности и высокой светонепроницаемости. Такое сочетание материалов защитит зрительские места как от осадков, так и от яркого солнца, и позволит болельщикам комфортно проводить время на стадионе. С внутренней стороны металлоконструкции окрашены белой эмалью. Общий вес крыши спортивного объекта составил чуть больше 6000 тонн.

По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, кровля стадиона имеет нетипичное конструктивное решение – она вогнутая. Для отвода ливневых стоков применена ультрасовременная система без использования насосов. В России такие системы только начинают внедряться. Также установлена система мониторинга кровли и пилонов: специальное оборудование следит в режиме онлайн за состоянием крыши.

На строительной площадке «Екатеринбург-Арены» начаты работы по слаботочным системам (охранная и пожарная сигнализация, контроль и управление доступом, электроснабжение, видеонаблюдение, телефонизация, системы телерадиотрансляции и др). На спортивном объекте внедряется автоматизированная система диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием. Строители приступили к монтажу рам, на которые впоследствии будут монтироваться табло. Всего на стадионе их будет четыре: два больших экрана размером 18x9 метров будут располагаться в чаше спортивного объекта, еще два дисплея установят на территории стадиона.