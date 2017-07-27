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Tata Steel , ThyssenKrupp , слияние | 27 июля 2017 г. | 11:54

Слияние Tata Steel и ThyssenKrupp должно произойти до конца сентября

Слияние Tata Steel и ThyssenKrupp должно произойти до конца сентября
По данным информационного агентства Reuters, переговоры между германским промышленным концерном ThyssenKrupp и индийской металлургической группой Tata Steel о слиянии европейских сталелитейных подразделений, продолжающиеся уже около двух лет, находятся в финальной стадии и могут привести к заключению соглашения не позднее конца сентября текущего года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на ряд источников в ThyssenKrupp, этот вопрос приобрел принципиальную важность для генерального директора германской корпорации Хайнриха Хизингера. Его политика направлена на то, чтобы полностью вывести ThyssenKrupp из малоприбыльного металлургического бизнеса и сосредоточиться на более выгодных направлениях. При этом финансовый год в корпорации завершается 30 сентября, и до этого срока Хизингер обязан продемонстрировать акционерам реальные достижения.

Слияние стало возможным благодаря тому, что в мае текущего года Tata Steel удалось убрать главное препятствие — договориться с властями Великобритании о реструктуризации пенсионного фонда британского подразделения корпорации и снять с себя значительную часть обязательств. Правда, окончательное решение правительства еще не принято, но в Tata Steel рассчитывают завершить дело к сентябрю.

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Кроме того, профсоюзы ThyssenKrupp вынуждены признать, что им не удастся заблокировать сделку. Сотрудники германской корпорации опасаются того, что в создаваемом объединении Tata Steel получит большую часть акций, а ThyssenKrupp вообще полностью отделит от себя это подразделение. Вследствие этого новому руководству станет намного легче сокращать рабочие места с целью снижения затрат.

Экономия от слияния металлургического бизнеса двух компаний в Европе оценивается в 500 млн. евро в год. Но для достижения этого показателя потребуется не менее четырех лет.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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