Австралийская компания перевезет два ферроспавных завода из ЮАР в Индонезию

Австралийская компания Gulf Manganese сообщила о запуске проекта по переносу двух предприятий по производству ферромарганца, приобретенных ею у южноафриканской компании Transalloys, из ЮАР в Индонезию, в западную часть острова Тимор.

Компания Gulf Manganese стартовала свой марганцевый проект в Индонезии в 2015 г., планируя вложить $67,5 млн. в предприятие по добыче марганцевой руды и производству ферромарганца. При этом она считает возможным использование б/у оборудования.

Работы по демонтажу южноафриканских заводов должны начаться уже в августе текущего года. Оборудование будет перевезено сначала в австралийский Дурбан, где пройдет окончательную проверку, а в декабре его планируется перевести в Индонезию. Ввод в строй намечен на первую половину 2018 г.

Производственная мощность нового комплекса оценивается в 144 тыс. т премиального 78%-ного ферромарганца в год. Кроме того, Gulf Manganese планирует ежегодно экспортировать порядка 180 тыс. т высококачественной индонезийской руды, содержащей минимум вредных примесей. Как заявляет компания, доходы от поставок руды будут частично использоваться для финансирования установки плавильного оборудования.