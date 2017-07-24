Как много еще надо сделать! Российский и мировой рынок стали — итоги недели (16-23 июля 2017 г.)

Прошедшая неделя на мировом рынке стали при сохранении общей тенденции к повышению запомнилась отдельными круглыми цифрами.

Так, спотовые цены на арматуру А500С размером 12 мм в Москве превысили отметку 30 тыс. руб. за т с НДС, а горячекатаный прокат китайского производства стал стоить, в среднем, больше $500 за т FOB. На эту же отметку выходит и аналогичная российская продукция по сентябрьским контрактам. Металлолом в Турции достиг $300 за т CFR, а железная руда в Китае ступила одним шажком за рубеж $70 за т CFR и вернулась обратно. Точно так же вели себя и нефтяные котировки. В ходе торгов «брент» превышал отметку $50 за баррель, но так и не смог на ней закрепиться.

В то же время, нынешний рост цен на стальную продукцию производит впечатление достаточно устойчивого. В России, правда, появляются признаки спекулятивного перегрева в секторе арматуры, который потом может привести к мощной понижательной коррекции. Но пока что достаточно стабильный спрос со стороны строительной отрасли и отсутствие перепроизводства будут помогать держать цены. Судя по всему, в ближайшем будущем следует ожидать и повышения котировок на листовой прокат, где тоже немалую роль будет играть фактор конечного потребления.

Помогать российским металлургам будет и мировой рынок. В конце концов, заводские цены на арматуру и горячекатаный прокат в настоящее время находятся ниже экспортного паритета — прежде всего, вследствие подорожания стальной продукции за рубежом, где лидирующие позиции по-прежнему занимает Китай.

Данные Worldsteel о производстве стали в первом полугодии со всей убедительностью показывают, какую большую работу провели в последние месяцы китайские власти, очищая национальную металлургическую промышленность от мелких заводиков, растрачивающих сырьевые ресурсы на изготовление низкокачественной арматуры, которую порой можно гнуть просто руками. И хотя в официальной отраслевой статистике это не нашло никакого отражения, результаты оказались впечатляющими.

Посудите сами: в первые шесть месяцев текущего года производство стали в Китае, по официальным данным, увеличилось на 17,7 млн. т по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Нетто-экспорт за те же полгода уменьшился на 15,9 млн. т. В итоге поставки стальной продукции на местный рынок должны были возрасти на 33,6 млн. т. Никакое расширение реального потребления не обеспечит такого резкого увеличения емкости рынка, который в последние несколько лет, скорее, стагнировал! Речь идет именно о вытеснении субстандарта продукцией легальных крупных и средних предприятий.

Правда, в последнее время китайский рынок демонстрирует некоторые признаки насыщения. Биржевые котировки на прокат и железную руду, достигнув пиков в середине текущего месяца, в конце прошедшей недели немного отступили. Складские резервы, сокращавшиеся в первой половине лета, опять начали увеличиваться. Тем не менее, падение цен, чреватое массовым возвращением китайских компаний на мировой рынок, в ближайшем будущем маловероятно. А там, глядишь, начнется осень, когда потребление стали в Китае выйдет на сезонный подъем, а за ней придет зима, когда металлургическим компаниям волей-неволей придется приостанавливать выпуск либо уменьшать загрузку, чтобы поменьше душить города промышленным смогом.

Поэтому Китай, очевидно, в обозримом будущем не станет дестабилизировать мировой рынок, и на нем хватит места другим экспортерам. А значит, и опасаться падения цен на стальную продукцию пока не следует. Конечно, еще остается риск нарушения равновесия протекционистскими мерами, но и здесь пока не так страшен черт, как его малюют.

Американские власти пока не объявляют результатов исследования, которое должно показать степень влияния импорта стали на национальную безопасность, а Европейская комиссия, слив в СМИ предварительное решение о введении антидемпинговых пошлин на горячекатаные рулоны, больше попугала поставщиков, чем поставила перед ними барьеры.

Суть предложения Еврокомиссии, которое, правда, еще должно быть утверждено до начала октября, заключается в том, чтобы установить на горячекатаный прокат минимальную импортную цену в размере 472,27 евро за т. Если продукция поступает на региональный рынок по более высокой стоимости, она не облагается пошлиной. Если в контракте указана цена ниже, то пошлина взимается, но не обязательно полностью, а только чтобы догнать конечную стоимость продукции до тех самых 472,27 евро за т.

Не удивительно, что такой механизм вызвал резкое неприятие у европейской металлургической ассоциации Eurofer. В настоящее время региональные производители стремятся установить базовые котировки на горячекатаные рулоны с отгрузкой в четвертом квартале в интервале порядка 470-520 евро за т EXW, так что рынок оказывается открытым для импорта. И это не считая поставок из таких стран как Индия, Турция, Корея или Сербия, чья продукция вообще не подпадает ни под какие ограничения.

Впрочем, с Евросоюзом надо всегда соблюдать осторожность, что, например, показывает скандал с турбинами Siemens для электростанций в Крыму. Охотно верю, что немцам совсем не хочется уходить с российского рынка, на котором они занимают очень прочное и солидное положение в ряде отраслей, но шумиха, умело раскрученная СМИ (в каковой аббревиатуре буква «И» все меньше соответствует действительности), не оставила им, пожалуй, иного выхода.

Безусловно, проблема с крымскими турбинами решаемая. Да, у российских производителей в линейке данной продукции есть лакуна именно в этом диапазоне мощностей. Но на одной Siemens свет, как говорится, не сошелся. Такую же технику могут поставлять в Россию китайские компании. Возможно, можно будет разработать схемы с японскими или даже американскими поставщиками. Но, естественно, это очередной сигнал о том, что отечественной промышленности нужно меньше зависеть от критического импорта и расширять свои компетенции.

Вопрос этот, само собой, неисчерпаемый, а тема эта — на десятилетия. По данным Росстата, за первое полугодие 2017 г. российский импорт товаров составил $103,3 млрд., что более чем на 23% превысило показатель аналогичного периода годичной давности. При этом свыше 50% закупок пришлось на машины и оборудование. При том, что в самой России этот сектор пока не блещет результатами, за исключением некоторых сегментов, например, автомобиле- или судостроения.

С одной стороны, это, конечно, плохо. Но с другой, говорит о том, что российские компании воспользовались укреплением рубля в начале текущего года для закупок оборудования за рубежом. Ведь многие отечественные предприятия сейчас находятся фактически на стадии нулевого цикла, когда для освоения производства качественной современной продукции им прежде всего необходимо обзавестись качественными станками и производственными линиями, которые, по большей части, можно приобрести только за рубежом. Вообще, невзирая на отдельные успехи импортозамещение на таких направлениях как станкостроение или компьютерная техника пока могут проходить у нас только под девизом: «Не догоню, хоть согреюсь».

С другой стороны, проходящий в подмосковном Жуковском авиационно-космический салон МАКС-2017 показывает, что там, где сохранились заделы с советских времен, усилия консолидированы и предоставляется четкая государственная поддержка, отставание от лидеров можно существенно сократить. Новое поколение российских гражданских авиалайнеров обещает быть вполне конкурентоспособным на мировом уровне, и вообще отечественное авиастроение производит впечатление растущей и успешно развивающейся отрасли.

Проблема лишь в том, что таких зон роста у нас пока немного, хотя, надо сказать, постепенно они появляются. Про сельское хозяйство и так уже всем известно, но заметно наращивает обороты и такое направление как химия — в самом расширительном смысле, от производства красителей и пластиков до нефтехимии и фармацевтики. Однако здесь, как показывает опыт, очень важен некий стартовый внешний толчок — тот самый жареный петух, который непременно должен клюнуть, иначе процесс с места и не сдвинется.

Середина лета — впрочем, не время для каких-либо важных государственных решений. В прошедшую неделю можно разве что отметить повышенное внимание, уделенное системе госзакупок, причем в роли застрельщика вдруг выступил президентский Совет по правам человека. Безусловно, внимание еще не означает каких-либо скорых изменений, но направление это очень важное и весьма перспективное с точки зрения наведения порядка в экономике. Система определенно нуждается в реформировании и оптимизации, слишком много там накопилось беспорядка и злоупотреблений.

«Невидимая рука рынка» - это миф. Но «видимая рука рыночного регулирования» должна оставаться рукой государства. Так, по крайней мере, есть шансы, что она будет работать более-менее эффективно и в интересах всего общества в целом. Но если эта «видимая рука» на каком-то уровне начинает работать в чьих-то частных интересах — это беда.

Эффективная экономика — это справедливая экономика, а в российском обществе, похоже, растет социальный заказ на справедливость. Но сколько здесь еще все-таки надо сделать!...

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