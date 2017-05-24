Неопределенная форма рынка. Мировой рынок листового проката: 16-23 мая

Признаков существенного избытка предложения листового проката на китайском рынке пока не наблюдается. Экспортеры в последнее время пытаются приподнять котировки, указывая в качестве обоснования стабильный внутренний спрос.

Турецкие производители листового проката, будучи вынужденными сократить экспортные поставки в ЕС, пошли на уступки внутренним потребителям. Соответственно не слишком благоприятной выглядит и конъюнктура для поставщиков листовой продукции из СНГ.

Основные надежды производители возлагают на Европейскую комиссию, которая, по некоторым данным, может принять решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин на горячекатаные рулоны из Бразилии, Ирана, России, Сербии и Украины уже в августе, не дожидаясь официального срока завершения расследования.