Слябы , листовой прокат , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 24 мая 2017 г. | 11:45
Неопределенная форма рынка. Мировой рынок листового проката: 16-23 мая
- Признаков существенного избытка предложения листового проката на китайском рынке пока не наблюдается. Экспортеры в последнее время пытаются приподнять котировки, указывая в качестве обоснования стабильный внутренний спрос.
- Турецкие производители листового проката, будучи вынужденными сократить экспортные поставки в ЕС, пошли на уступки внутренним потребителям. Соответственно не слишком благоприятной выглядит и конъюнктура для поставщиков листовой продукции из СНГ.
- Основные надежды производители возлагают на Европейскую комиссию, которая, по некоторым данным, может принять решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин на горячекатаные рулоны из Бразилии, Ирана, России, Сербии и Украины уже в августе, не дожидаясь официального срока завершения расследования.
- Котировки на товарные слябы в целом стабилизировались после понижения в конце апреля — начале мая. Однако ожидания на ближайшее будущее выглядят, скорее, негативными.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 62
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