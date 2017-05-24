Switch to English
Слябы , листовой прокат , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 24 мая 2017 г. | 11:45

Неопределенная форма рынка. Мировой рынок листового проката: 16-23 мая

Неопределенная форма рынка. Мировой рынок листового проката: 16-23 мая
На мировом рынке листового проката сохраняется относительная стабильность при минимальных колебаниях цен. Это можно объяснить, с одной стороны, сравнительно низким спросом перед началом Рамадана в мусульманских странах и сезона дождей в Восточной Азии, а, с другой, отсутствием четких ориентиров. Дальнейшее развитие событий трудно просчитать, прежде всего, потому что неопределенной выглядит обстановка в Китае, где можно привести достаточно доводов в пользу как скорого ускорения, так и замедления экономического роста.
  • Признаков существенного избытка предложения листового проката на китайском рынке пока не наблюдается. Экспортеры в последнее время пытаются приподнять котировки, указывая в качестве обоснования стабильный внутренний спрос.
  • Турецкие производители листового проката, будучи вынужденными сократить экспортные поставки в ЕС, пошли на уступки внутренним потребителям. Соответственно не слишком благоприятной выглядит и конъюнктура для поставщиков листовой продукции из СНГ.
  • Основные надежды производители возлагают на Европейскую комиссию, которая, по некоторым данным, может принять решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин на горячекатаные рулоны из Бразилии, Ирана, России, Сербии и Украины уже в августе, не дожидаясь официального срока завершения расследования.
  • Котировки на товарные слябы в целом стабилизировались после понижения в конце апреля — начале мая. Однако ожидания на ближайшее будущее выглядят, скорее, негативными.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 62

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

24.05.2017
Подъем продолжается
23.05.2017
Следы оптимизма. Российский и мировой рынок сортового проката: 14-22 мая
23.05.2017
Индия стала вторым по величине производителем нержавеющей стали
22.05.2017
Инфраструктура станет главным источником спроса на арматуру
16.05.2017
Спираль, медленно идущая вниз. Российский и мировой рынок листового проката: 10-15 мая
15.05.2017
Надо где-то остановиться. Российский и мировой рынок сортового проката: 9-14 мая
15.05.2017
Индия утвердила пошлины на горячекатаный прокат
15.05.2017
С надеждой на живительный пинок. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (7-14 мая) 2017 г.
11.05.2017
Мировой рынок стали на точке перегиба
11.05.2017
Негативные ожидания. Российский и мировой рынок листового проката: 3-10 мая
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter