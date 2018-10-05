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Сталепромышленная компания , Региональная металлоторговля России , СПК | 05 октября 2018 г. | 14:38

В мае прогнозируется повышение цен на металлопрокат

В мае прогнозируется повышение цен на металлопрокат

Сталепромышленная компания в Екатеринбурге информирует об изменении цен на металлопрокат в мае 2018 г.

Рост цен связан с изменением мировых цен, ростом курса доллара, а также ростом объемов потребления металлопродукции как на мировом рынке, так и на внутреннем, что вызывает дефицит стали и создаёт предпосылки для повышения цен производителями. Официально о повышении цен заявили большинство российских металлургических предприятий.

Изменение цен на май относительно апреля в %:

Изменение на май прогнозное, и фактическое повышение может отличаться, отмечают в компании.

Изменение цен рынке трубной продукции, его причины и движущие факторы обсудят участники конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которая пройдет 21-22 мая в Москве и Московской области. Подробнее

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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