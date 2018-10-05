В мае прогнозируется повышение цен на металлопрокат
Сталепромышленная компания в Екатеринбурге информирует об изменении цен на металлопрокат в мае 2018 г.
Рост цен связан с изменением мировых цен, ростом курса доллара, а также ростом объемов потребления металлопродукции как на мировом рынке, так и на внутреннем, что вызывает дефицит стали и создаёт предпосылки для повышения цен производителями. Официально о повышении цен заявили большинство российских металлургических предприятий.
Изменение цен на май относительно апреля в %:
Изменение на май прогнозное, и фактическое повышение может отличаться, отмечают в компании.
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