«Меркатор Холдинг» планирует наладить сборку спецтехники в Приморье

«Меркатор Холдинг» планирует организовать в Приморье производство высокотехнологичной инновационной специальной коммунальной и дорожной техники.

Как отметил вице-президент компании по развитию и стратегическим коммуникациям Руслан Попович, помимо организации производства спецтехники и сервисного центра по ее обслуживанию, планируются к реализации проекты по цифровизации дорожной и коммунальной отрасли, повышению качества содержания дорог и улично-дорожной сети городов. А также внедрению новых инновационных технологий зимнего и летнего содержания дорог и улично-дорожной сети городов, новаций в дорожной и коммунальной сфере и сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Помимо этого, стороны обсудили реализацию проектов по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог.

По словам председателя совета директоров компании Станислава Николаева, в Приморском крае на сегодняшний день созданы все условия для создания высокотехнологических и современных предприятий. На первом этапе инвестиции составят порядка 500 млн руб. Приморье станет для нас стратегическим форпостом для производства дорожной и коммунальной техники не только для нужд дальневосточных предприятий отрасли. Именно из Владивостока будет развиваться экспортное направление и работа со странами Юго–Восточной Азии.

В этом году «Меркатор Холдинг» стал победителем рейтинга быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний «ТехУспех» и вошел в число 32 компаний, названных «Национальными чемпионами». Это дает холдингу возможность использовать все меры государственной поддержки для развития экспорта и выхода на международные рынки.