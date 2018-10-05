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Теплант , сэндвич-панели , Металлоконструкции'2018 | 05 октября 2018 г. | 11:52

ТЦ «Гранат» в Ижевске построен с применением сэндвич-панелями Teplant

ТЦ «Гранат» в Ижевске построен с применением сэндвич-панелями Teplant

Компания «Теплант» принимает участие в строительстве ТЦ «Гранат» в Ижевске. Для строительства здания общей площадью 8,6 тыс. м2 было отгружено почти 3 тыс.м2 сэндвич-панелей бордового и белого цвета.

На данном объекте применяется интересное техническое решение – теневой замок и фасонные элементы с системой скрытого крепление. Инвестор не первый раз сотрудничает с заводом, заказывая панели Teplant с аналогичной технологией. Как отметил территориальный менеджер по ПФО Виталий Живов, именно в Ижевске чаще всего применяют данные технические решения Тепланта.

Теплант представит свою продукцию и возможности на Международной специализированной выставке "Металлоконструкции'2018" которая пройдет 29 мая - 1 июня в Москве.

Список участников выставки "Металлоконструкции'2018"

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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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